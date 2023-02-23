Vlad Prejmerean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Prejmerean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlad Prejmerean kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vlad Prejmerean ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vlad Prejmerean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Prejmerean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlad Prejmerean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Prejmerean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Prejmerean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Prejmerean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Prejmerean 25 Mart 1998 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Iuliu Prejmerean şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Prejmerean Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vlad Prejmerean'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Prejmerean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Prejmerean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Vlad Prejmerean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Prejmerean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AFC Harman

1 Temmuz 2018 yılında Luceafarul

2 Eylül 2019 yılında Viitorul Tg.Jiu

26 Ekim 2021 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Vlad Prejmerean kimdir

Vlad Prejmerean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Prejmerean şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vlad Prejmerean nereli

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