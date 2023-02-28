Vlad Raileanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Raileanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Raileanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Raileanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Raileanu 9 Ocak 2003 tarihinde Anenii Noi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Răileanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Raileanu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Vlad Raileanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vlad Raileanu'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vlad Raileanu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rraileanuu/

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Vlad Raileanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Raileanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vlad Raileanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Raileanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Zimbru Chisinau

Vlad Raileanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Raileanu şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vlad Raileanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chișinău

Moldova U20 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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