Vlad Stancovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Stancovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Stancovici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vlad Stancovici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vlad Stancovici 21 Şubat 2007 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vlad Stancovici Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vlad Stancovici, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Vlad Stancovici'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vlad Stancovici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vlad Stancovici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vlad Stancovici şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Vlad Stancovici Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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