Vlad Toma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Toma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Toma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Toma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Toma 12 Şubat 2004 tarihinde Hunedoara şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Toma Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vlad Toma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vlad Toma'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Toma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Toma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vlad Toma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Toma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Vlad Toma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Toma şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.