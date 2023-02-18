Vlada Novevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlada Novevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlada Novevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlada Novevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlada Novevski 13 Mayıs 2002 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Владан Новевски / Vladan Novevski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlada Novevski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Vlada Novevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vlada Novevski'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vlada Novevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlada Novevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlada Novevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlada Novevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vojvodina

1 Ocak 2023 yılında Vozdovac

Vlada Novevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlada Novevski şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Vlada Novevski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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