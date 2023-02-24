Vladan Andic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Andic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Andic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Andic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Andic 17 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anđić Vladan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Andic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladan Andic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Vladan Andic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladan Andic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Andic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladan Andic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Andic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Andic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.