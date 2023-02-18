Vladan Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Blagojevic 2 Şubat 1999 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Blagojevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladan Blagojevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Vladan Blagojevic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladan Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladan Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Blagojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vrsac

Vladan Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Blagojevic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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