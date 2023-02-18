Vladan Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Bubanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Bubanja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Bubanja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Bubanja 21 Şubat 1999 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Bubanja Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TADEX SPORT AGENCY yapmaktadır. Vladan Bubanja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladan Bubanja'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladan Bubanja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Bubanja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladan Bubanja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Bubanja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sutjeska Niksic

14 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

Vladan Bubanja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Bubanja şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladan Bubanja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sutjeska Nikšić (-2017)

Karadağ U21 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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