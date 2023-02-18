Vladan Elesin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Elesin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Elesin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Elesin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Elesin 12 Aralık 1995 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владан Елесин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Elesin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladan Elesin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladan Elesin'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladan Elesin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Elesin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladan Elesin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Elesin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında RFK Novi Sad

1 Temmuz 2014 yılında Kabel Novi Sad

1 Temmuz 2015 yılında Beocin

1 Temmuz 2016 yılında Proleter

1 Ağu 2017 yılında CSK Celarevo

1 Temmuz 2018 yılında Proleter

25 Ocak 2020 yılında Trayal

24 Temmuz 2020 yılında Proleter

5 Şubat 2021 yılında Kabel Novi Sad

18 Ocak 2022 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Vladan Elesin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Elesin şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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