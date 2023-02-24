Vladan Giljen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Giljen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladan Giljen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladan Giljen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladan Giljen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Giljen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladan Giljen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Giljen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Giljen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Giljen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Giljen 12 Temmuz 1989 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Giljen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 26 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Vladan Giljen'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladan Giljen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Giljen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladan Giljen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Giljen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Nacional

1 Ağustos 2013 yılında OFK Belgrad

1 Şubat 2014 yılında FK Celik Niksic

1 Temmuz 2014 yılında KF Tërbuni

1 Temmuz 2015 yılında KS Kastrioti

26 Ocak 2016 yılında Sutjeska Niksic

Vladan Giljen kimdir

Vladan Giljen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Giljen şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Vladan Giljen nereli

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