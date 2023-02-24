Vladan Jezdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Jezdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Jezdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Jezdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Jezdic 5 Mayıs 2002 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vladan Jezdić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Jezdic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladan Jezdic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladan Jezdic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladan Jezdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Jezdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladan Jezdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Jezdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Drina Zvornik

11 Ağustos 2021 yılında Po­dri­nje

23 Şubat 2022 yılında Radnik Bijelj.

12 Ağustos 2022 yılında Br. Gracanica

Vladan Jezdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Jezdic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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