Vladan Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Kovacevic 11 Nisan 1998 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Vladan Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Kovacevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Vladan Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladan Kovacevic'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vladan Kovacevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladan.13s/

Vladan Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladan Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2016 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Sarajevo

11 Şubat 2018 yılında Mrkonjic

20 Haziran 2018 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2021 yılında Rakow

Vladan Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Kovacevic şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Vladan Kovacevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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