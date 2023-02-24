Vladan Mandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Mandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Mandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Mandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Mandic 10 Nisan 1999 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vladan Mandić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Mandic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladan Mandic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 13 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vladan Mandic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladan Mandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Mandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladan Mandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Mandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zvijezda 09 U19

10 Ağustos 2018 yılında Po­dri­nje

31 Mayıs 2019 yılında Zvijezda 09

19 Temmuz 2019 yılında Slavija S.

31 Aralık 2019 yılında Zvijezda 09

13 Temmuz 2020 yılında Slavija S.

Vladan Mandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Mandic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.