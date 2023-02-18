Vladan Milosavljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Milosavljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladan Milosavljev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladan Milosavljev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladan Milosavljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladan Milosavljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladan Milosavljev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladan Milosavljev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladan Milosavljev 1 Şubat 1987 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владан Милосављев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladan Milosavljev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goran Gakovic yapmaktadır. Vladan Milosavljev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladan Milosavljev'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Vladan Milosavljev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladan Milosavljev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladan Milosavljev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladan Milosavljev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2006 yılında Kızılyıldız

2 Temmuz 2006 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2007 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2007 yılında Vardar

31 Aralık 2007 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2008 yılında Hajduk Kula

1 Temmuz 2008 yılında Karvina

1 Ocak 2012 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2012 yılında Karvina

5 Temmuz 2012 yılında Banik Ostrava

19 Ocak 2014 yılında APO Levadiakos

31 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2016 yılında B. Banja Luka

8 Temmuz 2016 yılında OFI Girit

28 Temmuz 2017 yılında Apollon Pontou

1 Ocak 2018 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2018 yılında FC Luftëtari

20 Ocak 2019 yılında Tyumen

1 Ağu 2019 yılında FK Indjija

6 Temmuz 2020 yılında Kolubara

20 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Vladan Milosavljev kimdir

Vladan Milosavljev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladan Milosavljev şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Vladan Milosavljev nereli

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