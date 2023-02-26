Vladimer Mamuchashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimer Mamuchashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimer Mamuchashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimer Mamuchashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimer Mamuchashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimer Mamuchashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimer Mamuchashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimer Mamuchashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimer Mamuchashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimer Mamuchashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimer Mamuchashvili 28 Ağustos 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვლადიმერ მამუჩაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimer Mamuchashvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. Vladimer Mamuchashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 31 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Vladimer Mamuchashvili'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimer Mamuchashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimer Mamuchashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimer Mamuchashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimer Mamuchashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saburtalo

31 Temmuz 2018 yılında Dinamo Batumi

Vladimer Mamuchashvili kimdir

Vladimer Mamuchashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimer Mamuchashvili şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Saburtalo Tbilisi (-2013)

Vladimer Mamuchashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 28 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Vladimer Mamuchashvili nereli

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