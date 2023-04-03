Vladimir Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Adamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladimir Adamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladimir Adamovic 29 Haziran 2005 tarihinde Kikinda şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladimir Adamovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Adamovic'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladimir Adamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladimir Adamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ekim 2019 yılında FK TSC U17
11 Mart 2022 yılında Spartak U17
1 Temmuz 2022 yılında Spartak U19
Vladimir Adamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladimir Adamovic şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.