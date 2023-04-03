Vladimir Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vladimir Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Adamovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.