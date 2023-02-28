Vladimir Ambros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Ambros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Ambros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Ambros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Ambros 30 Aralık 1993 tarihinde Sărata-Galbenă şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Ambros Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Ambros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Vladimir Ambros'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Ambros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Ambros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Ambros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Ambros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Petrocub

9 Mart 2017 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2017 yılında FC Petrocub

Vladimir Ambros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Ambros şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladimir Ambros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Petrocub

Moldova takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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