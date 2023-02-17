Vladimir Arsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Arsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Arsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Arsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Arsic 20 Nisan 2001 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vladimir Arsić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Arsic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Vladimir Arsic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Arsic'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Arsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Arsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Arsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Arsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında GOSK Gabela

5 Şubat 2021 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

18 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Vladimir Arsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Arsic şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Arsic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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