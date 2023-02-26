Vladimir Avilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Avilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Avilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Avilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Avilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Avilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Avilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Avilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Avilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Avilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Avilov 10 Mart 1995 tarihinde Maardu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Avilov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Vladimir Avilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 21 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Vladimir Avilov'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Avilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Avilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Avilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Avilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Infonet

21 Şubat 2018 yılında Kalju FC

Vladimir Avilov kimdir

Vladimir Avilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Avilov şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Maardu, FC Infonet

Vladimir Avilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U23 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Vladimir Avilov nereli

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