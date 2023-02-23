Vladimir Aytov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Aytov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Aytov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Aytov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Aytov 12 Nisan 1996 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Георгиев Айтов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Aytov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Aytov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Vladimir Aytov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Aytov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Aytov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Aytov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Aytov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Botev Plovdiv

1 Ağustos 2013 yılında Rakovski 2011

1 Temmuz 2014 yılında Botev Plovdiv

11 Ocak 2016 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2016 yılında Oborishte

1 Temmuz 2017 yılında Montana

Vladimir Aytov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Aytov şuan Montana takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Aytov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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