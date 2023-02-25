Vladimir Bashun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Bashun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Bashun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Bashun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Bashun 7 Nisan 2005 tarihinde Novopolotsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Башун Владимир Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Bashun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Bashun'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Bashun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Bashun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Bashun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Bashun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Miory

23 Temmuz 2022 yılında Naftan

Vladimir Bashun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Bashun şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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