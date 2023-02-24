Vladimir Boljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Boljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Boljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Boljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Boljevic 17 Ocak 1988 tarihinde Titograd şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Vladimir Boljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Boljevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Sports Group yapmaktadır. Vladimir Boljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Boljevic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Boljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Boljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Boljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Boljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Zeta Golubovac

15 Şubat 2011 yılında Cracovia

1 Temmuz 2014 yılında AEK Larnaca

11 Ağustos 2018 yılında Doxa Katokopias

1 Temmuz 2021 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

Vladimir Boljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Boljevic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladimir Boljevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Zeta Golubovci (1997–2006)

Karadağ takımında 18 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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