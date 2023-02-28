Vladimir Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Bubanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Bubanja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Bubanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Bubanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Bubanja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Bubanja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Bubanja 2 Ağustos 1989 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Бубања şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Bubanja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Bubanja'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Bubanja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Bubanja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Bubanja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Bubanja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2012 yılında Radnicki 1923

6 Ağustos 2015 yılında Kolubara

1 Temmuz 2016 yılında Metalac

5 Ağustos 2016 yılında FK Zemun

21 Şubat 2018 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2019 yılında Surkhon

16 Eylül 2020 yılında FK Indjija

4 Şubat 2021 yılında Surkhon

21 Eylül 2021 yılında Novi Pazar

8 Ocak 2022 yılında FK Andijon

Vladimir Bubanja kimdir

Vladimir Bubanja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Bubanja şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Vladimir Bubanja nereli

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