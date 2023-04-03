Vladimir Desnica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Desnica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Desnica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladimir Desnica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladimir Desnica 21 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladimir Desnica Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Spartak Subotica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Desnica'nin FK Spartak Subotica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladimir Desnica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladimir Desnica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Spartak U19
Vladimir Desnica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladimir Desnica şuan FK Spartak Subotica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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