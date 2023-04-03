Vladimir Desnica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Desnica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vladimir Desnica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Desnica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.