Vladimir Dobrolovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Dobrolovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Dobrolovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladimir Dobrolovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladimir Dobrolovich 3 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Добролович Владимир Валентинович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladimir Dobrolovich Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Dobrolovich'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladimir Dobrolovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladimir Dobrolovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2009 yılında ara verdi
1 Temmuz 2021 yılında Niva Dolbizno
Vladimir Dobrolovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladimir Dobrolovich şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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