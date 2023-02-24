Vladimir Gogov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Gogov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Gogov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Gogov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Gogov 6 Eylül 1997 tarihinde Samuilovo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Бойков Гогов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Gogov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. Vladimir Gogov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Gogov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Gogov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Gogov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Gogov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Gogov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2021 yılında Belasitsa

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

12 Ocak 2022 yılında Ac. Clinceni

14 Temmuz 2022 yılında Belasitsa

Vladimir Gogov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Gogov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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