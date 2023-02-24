Vladimir Grahovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Grahovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Grahovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Grahovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Grahovac 12 Ocak 1995 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Grahovac Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Grahovac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Grahovac'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Grahovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Grahovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Grahovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Grahovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2013 yılında Celik Zenica

1 Temmuz 2016 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2018 yılında Celik Zenica

13 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Radnik Bijelj.

18 Ağustos 2021 yılında Mladost Kakanj

Vladimir Grahovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Grahovac şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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