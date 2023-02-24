Vladimir Kascelan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kascelan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Kascelan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladimir Kascelan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladimir Kascelan 3 Mart 2004 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Кашћелан şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladimir Kascelan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Kascelan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Kascelan'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladimir Kascelan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladimir Kascelan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Temmuz 2022 yılında FK Bokelj
10 Haziran 2023 yılında Indjija U19
Vladimir Kascelan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladimir Kascelan şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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