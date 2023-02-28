Vladimir Kharatyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kharatyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Kharatyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Kharatyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Kharatyan 14 Temmuz 1996 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Харатян Владимир Самвелович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Kharatyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Legal Sport LLC yapmaktadır. Vladimir Kharatyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Kharatyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Kharatyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Kharatyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Kharatyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Kharatyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında LFK Lokomotiv 2

1 Ocak 2016 yılında Sportacademclub

1 Temmuz 2016 yılında Solyaris II

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

16 Ağustos 2017 yılında Kolomna

6 Ağustos 2019 yılında West Armenia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında L. Artsakh

Vladimir Kharatyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Kharatyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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