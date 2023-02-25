Vladimir Khvashchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Khvashchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Khvashchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Khvashchinskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Khvashchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Khvashchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Khvashchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Khvashchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Khvashchinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Khvashchinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Khvashchinskiy 10 Mayıs 1990 tarihinde Bobruisk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Хващинский Владимир Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Khvashchinskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Vladimir Khvashchinskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Khvashchinskiy'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Khvashchinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vovahv23/

Vladimir Khvashchinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Khvashchinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Khvashchinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Khvashchinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo Brest

1 Ocak 2013 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2014 yılında FK Minsk

31 Aralık 2014 yılında Dinamo Minsk

27 Mart 2015 yılında FK Minsk

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Minsk

3 Ocak 2019 yılında Soligorsk

18 Mart 2020 yılında FK Minsk

7 Temmuz 2020 yılında Soligorsk

10 Temmuz 2020 yılında Dinamo Minsk

28 Temmuz 2021 yılında Kaspiy Aktau

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Minsk

10 Ocak 2022 yılında FK Minsk

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Vladimir Khvashchinskiy kimdir

Vladimir Khvashchinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Khvashchinskiy şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Khvashchinskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Vladimir Khvashchinskiy nereli

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