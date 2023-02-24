Vladimir Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Koman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Koman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Koman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Koman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Koman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Koman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Koman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Koman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Koman 16 Mart 1989 tarihinde Uzhgorod şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan,Ukrayna uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Koman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dejan Vukadinovic GDM SPORT yapmaktadır. Vladimir Koman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Koman'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Koman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Koman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladimir Koman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Koman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Haladás

1 Temmuz 2005 yılında Sampdoria U19

1 Ocak 2007 yılında Sampdoria

5 Ağustos 2008 yılında Avellino

30 Haziran 2009 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2009 yılında Bari

30 Haziran 2010 yılında Sampdoria

31 Ocak 2012 yılında Monaco

14 Temmuz 2012 yılında Krasnodar

2 Eylül 2013 yılında Ural

30 Haziran 2014 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2015 yılında Diósgyőr

25 Temmuz 2016 yılında Adanaspor

8 Ağustos 2018 yılında Sepahan

17 Ağustos 2020 yılında Hatta Club

4 Eylül 2021 yılında Chennaiyin FC

13 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

Vladimir Koman kimdir

Vladimir Koman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Koman şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Koman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 7 gol atmıştır.

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Vladimir Koman nereli

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