Vladimir Kozak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kozak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Kozak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Kozak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Kozak 12 Haziran 1993 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Анатольевич Козак şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Kozak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Kozak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Kozak'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Kozak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kozak_29?igshid=ebstna0jefm8

Vladimir Kozak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Kozak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Kozak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Kozak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Pakhtakor

17 Şubat 2021 yılında AGMK Olmaliq

31 Temmuz 2021 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2022 yılında Navbahor

16 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Vladimir Kozak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Kozak şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Kozak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 19 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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