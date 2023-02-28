Vladimir Kukol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kukol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Kukol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Kukol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Kukol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kukol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Kukol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Kukol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Kukol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Kukol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Kukol 8 Mayıs 1986 tarihinde Levoča şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Vladimír Kukoľ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Kukol Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Kukol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vladimir Kukol'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Kukol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Kukol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Kukol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Kukol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ruzomberok

1 Temmuz 2010 yılında Sandecja

1 Temmuz 2011 yılında Jagiellonia

1 Ocak 2012 yılında Zawisza

1 Temmuz 2012 yılında Spartak Myjava

1 Ocak 2014 yılında Jihlava

1 Temmuz 2016 yılında Spartak Myjava

1 Mart 2017 yılında FK Poprad

1 Temmuz 2020 yılında Podbrezova

Vladimir Kukol kimdir

Vladimir Kukol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Kukol şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Spisska Nova Ves

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Vladimir Kukol nereli

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