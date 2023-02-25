Vladimir Loyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Loyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Loyko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Loyko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Loyko 4 Kasım 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лойко Владимир Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Loyko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Loyko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Loyko'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Loyko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/loich00x/

Vladimir Loyko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Loyko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Loyko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Loyko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Krumkachi

1 Mart 2020 yılında Oshmyany-BDUFK

19 Nisan 2021 yılında BGU Minsk

17 Mart 2022 yılında Ostrovets

Vladimir Loyko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Loyko şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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