Vladimir Lucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Lucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Lucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Lucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Lucic 28 Haziran 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Лучић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Lucic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Vladimir Lucic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Lucic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Lucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Lucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Lucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Lucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2020 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

6 Ağu 2021 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2022 yılında Kızılyıldız

7 Şubat 2022 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız

29 Temmuz 2022 yılında Čukarički

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Vladimir Lucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Lucic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Lucic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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