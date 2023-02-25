Vladimir Maslovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Maslovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Maslovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Maslovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Maslovskiy 20 Aralık 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Масловский Владимир Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Maslovskiy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Maslovskiy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Maslovskiy'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Maslovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/vovchik___7/

Vladimir Maslovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Maslovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Maslovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Maslovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2019 yılında BGU Minsk II

9 Nisan 2020 yılında FK Smorgon

6 Ağustos 2021 yılında BGU Minsk

1 Ocak 2022 yılında Molodechno

Vladimir Maslovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Maslovskiy şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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