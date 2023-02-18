Vladimir Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Mijailovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Mijailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Mijailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Mijailovic 31 Ekim 2000 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Мијаиловић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Mijailovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Mijailovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Mijailovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Mijailovicboyu ve yaşı kaç

Vladimir Mijailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Mijailovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Mijailovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Mijailovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında OFK Belgrad

9 Ağu 2020 yılında Radnicki Srem

12 Ağu 2021 yılında Macva

Vladimir Mijailovic kimdir

Vladimir Mijailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Mijailovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Macva Sabac
FK Rad
FK Partizan Belgrade
OFK Belgrade

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Vladimir Mijailovic nereli

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