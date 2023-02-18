Vladimir Miletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Miletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Miletic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Miletic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Miletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Miletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Miletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Miletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Miletic 5 Mart 2003 tarihinde Brus şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Милетић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Miletic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Miletic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Miletic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Mileticboyu ve yaşı kaç

Vladimir Miletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Miletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Miletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Miletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

14 Ocak 2020 yılında Graficar U19

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U17

13 Temmuz 2020 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina

Vladimir Miletic kimdir

Vladimir Miletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Miletic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roter Stern Belgrad

Vladimir Miletic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Vladimir Miletic nereli

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