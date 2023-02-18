Vladimir Milicanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Milicanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Milicanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Milicanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Milicanovic 17 Aralık 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Milicanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Milicanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Milicanovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Milicanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Milicanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vladimir Milicanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Milicanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Mali Mokri Lug

24 Temmuz 2020 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2021 yılında Sindjelic Bg

27 Ocak 2023 yılında Radnicki Srem

Vladimir Milicanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Milicanovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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