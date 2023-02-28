Vladimir Nazarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Nazarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Nazarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Nazarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Nazarov 8 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Назаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Nazarov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Nazarov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Nazarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Nazarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Nazarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Nazarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Olympic

7 Ocak 2023 yılında Bunyodkor

Vladimir Nazarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Nazarov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Nazarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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