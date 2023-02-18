Vladimir Nedeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Nedeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Nedeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Nedeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Nedeljkovic 2 Ağu 2002 tarihinde Kosovska Mitrovica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Nedeljkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Nedeljkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Nedeljkovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Nedeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Nedeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladimir Nedeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Nedeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad

Vladimir Nedeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Nedeljkovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.