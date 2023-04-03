Vladimir Neuman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Neuman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Neuman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Neuman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Neuman 10 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vladimír Neuman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Neuman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vladimir Neuman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vladimir Neuman'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Neuman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Neuman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Neuman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Neuman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2019 yılında MFK Karvina B

1 Temmuz 2020 yılında Karvina

Vladimir Neuman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Neuman şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Baník Albrechtice (2007 - 2011)FC Baník Ostrava (2011)FK Baník Albrechtice (2011 - 2015)MFK Karviná (2015 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.