Vladimir Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Nikolov 7 Şubat 2001 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Nikolov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athleteMNGment yapmaktadır. Vladimir Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Nikolov'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Septemvri Sofia

10 Eylül 2020 yılında Würzb. Kickers

4 Ocak 2022 yılında Admira Wacker

1 Ocak 2023 yılında Slavia Sofia

Vladimir Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Nikolov şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Nikolov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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