Vladimir Perisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Perisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Perisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Perisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Perisic 26 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Perisic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Perisic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Perisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Perisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Perisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Perisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında B. Podgorica

Vladimir Perisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Perisic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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