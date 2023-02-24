Vladimir Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Petkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Petkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Petkovic 2 Nisan 1997 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Vladimir Petković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Petkovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Petkovic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Petkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Petkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Petkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Petkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2016 yılında FK Laktasi

23 Mayıs 2016 yılında Ängebäck

5 Ağustos 2016 yılında Kozara Gradiska

24 Temmuz 2017 yılında Bad Vöslau

16 Şubat 2018 yılında Kozara Gradiska

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2021 yılında FK Laktasi

Vladimir Petkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Petkovic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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