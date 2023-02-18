Vladimir Prijovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Prijovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Prijovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Prijovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Prijovic 26 Haziran 2002 tarihinde Priboj şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Пријовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Prijovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Prijovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Prijovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Prijovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Prijovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Prijovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Prijovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2019 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

11 Ağu 2020 yılında Aalborg BK

27 Temmuz 2022 yılında Napredak

Vladimir Prijovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Prijovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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