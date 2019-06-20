Vladimir Putin dünyaya ilan etti: Türkiye ile birlikte yapacağız

Putin, televizyonlardan her yıl canlı yayınlanan Direkt Hat programında halkın sorularını cevapladı.

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında artan gerilime dair de bir değerlendirmede bulunan Putin, "Eğer ABD İran'a karşı güç kullanırsa bu Ortadoğu için felaket olur" dedi.

VLADİMİR PUTİN: "SURİYE ANAYASA KOMİTESİNİ TÜRKİYE VE İRAN'LAYAPACAĞIZ"

Putin, ABD ile Suriye konusunda "büyük bir anlaşma" imzalamalarının mümkün olup olmadığı şeklindeki bir soru karşısında da şu ifadeleri kullandı: "Biz ne müttefiklerimizi ne çıkarlarımızı ne de prensiplerimizi pazarlık konusu yaparız. Fakat partnerlerimizle belli başlı mühim konuların çözümü için ortak bir anlayışta birleşebilir, uzlaşabiliriz. Ortak çabalarımızla çözümlememiz gereken başlıca sorunlardan biri de, Suriye için bir anayasa komitesi oluşturmak ve bu komitenin çalışmalarını başlatmak ve çalışma kurallarını belirlemektir. Bunu başta, Suriye meselesinde birlikte belirgin bir ilerleme kaydettiğimiz partnerlerimiz Türkiye ve İran ile yapacağız. Elbette bu ülkedeki krizin tarafı olan ABD gibi ülkeler de bu çalışmalara dahil olabilir."

NE OLMUŞTU?

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, Washington yönetimi saldırının arkasında İran olduğunu iddia etmişti.

Bölgede İran'a karşı askeri yığınağını artıran ABD'nin, bu sabah, İran Devrim Muhafızları tarafından İHA'sı düşürülmüştü.