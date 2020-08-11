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  3. Vladimir Putin, koronavirüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları paylaştı!

Vladimir Putin, koronavirüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları paylaştı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın tamamında etkili olan koronavirüs içinbulunan aşının tescil edildiğini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı ile ilgili ilk görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı bulunan ilk aşının (Sputnik V) tescil edildiğini açıklamasının ardından koronavirüs aşısının fotoğraflarını paylaştı.

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11 Ağustos 2020 Salı 17:32
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