Vladimir Putin tezahüratı Fenerbahçe'nin başına iş açtı! Sarı lacivertliler UEFA'dan men cezası alır mı? Uzman isim açıkladı

Yeni sezona umutla başlayan Fenerbahçe, 13 senedir devam eden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkını bir kez daha kaybetti. Sarı lacivertliler, 0-0'lık ilk maçın rövanşında evinde konuk ettiği Dinamo Kiev'e normal süresi 1-1 biten maçın uzatma süresinde yediği golle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

DİNAMO KİEVLİ OYUNCULAR TRİBÜNLERİ TAHRİK ETTİ

Maçın 58. dakikasında Dinamo Kievli futbolcu Buyalskiy, attığı golün ardından tribünlere tahrik eden hareketlerde bulunmuştu. Yedek kulübesinde ise Denis Boyko sarı lacivertli tribünlere dönerek abartılı bir gol sevincinde bulunmuştu.

TARAFTARDAN PUTİN TEZAHÜRATI

Bu yaşananların ardından bazı Fenerbahçe taraftarları Vladimir Putin için tezahüratlarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Sarı lacivertli kulüpten bu konuya ilişkin yapılan açıklamada," Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denilmişi.

UEFA TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu açıklamanın ardından UEFA'dan yapılan açıklamada sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Bunun üzerine sarı lacivertlilerin Avrupa kupalarından men edilebileceği de konuşulurken bu konu hakkında Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç değerlendirmelerde bulundu.

MÜFETTİŞ DELİL TOPLAYACAK, DOSYA OLUŞTURACAK

Soruşturma açıldığı için UEFA tarafından atanan müfettişin araştırma yapacağını ifade eden Avukat Ebrar Efkan Bilgiç," Deliller toplayacak ve bir dosya oluşturarak Etik ve Disiplin Komitesi'ne sunacak. Bu dosyayla ilgili de Fenerbahçe savunmasını Etik ve Disiplin Komitesi'ne verecek. Ancak kulüp her ne kadar bazı taraftarlar tarafından kısa bir süre bu eylemin gerçekleştiğini iddia etse de münferit olarak taraftarlarının yapmış olduğu eylemlerden sorumlu" diye konuştu.

UEFA'NI DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Yaşanan olaya ilişkin olarak emsal olabilecek örneklerden bahseden Bilgiç, UEFA prosedürleri hakkında bilgi verdi. Bilgiç, "Konuyla ilgili eylemin karşılığı UEFA Disiplin Talimatı'nın 16. ve yine aynı disiplin talimatının 14. maddesinde vücut buluyor. Disiplin Talimatı'nın 23. maddesinde disiplin cezalarının belirlenmesiyle ilgili düzenleme var. Bu maddeye göre yetkili disiplin mercii ağırlaştırıcı ve hafifleştirici sebepleri dikkate alarak ihlalin objektif ve sübjektif unsurları doğrultusunda hükmedilecek disiplin cezasının türünü ve kapsamını belirler. Ayrıca aynı maddenin son fıkrasında da söz konusu dosyada şartların durumuna göre verilecek disiplin cezasında artırıma ya da indirime gidilebilir. İşte bu noktada gerek kulübün resmi açıklama yapması gerek tezahürat yapan kişi sayısının taraftar sayısına oranı ve de gerekse tezahüratın zamansal olarak kısa sürmesini savunmasına kullanabilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE NASIL BİR CEZA GELİR?

Sözlerine devam eden Bilgiç şunları söyledi:

"Ayrıca Kiev yedek kalecisi Boyko'nun hareketi de tahrik olarak değerlendirilebilir. Disiplin Talimatı'ndaki ilgili maddeler ve UEFA'nın benzer olaylarda verdiği cezalara bakıldığında Fenerbahçe'nin para cezası veya para cezasının yanında stadyumun kısmen kapatılmasıyla karşılaşacağını düşünmekteyim. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Bayer Leverkusen arasında 2017 yılında oynanan maçta bağımsız Katalonya bayrakları ve tribünlerdeki bağımsızlık tezahüratları nedeniyle, UEFA tarafından ev sahibi kulübe 40 bin Euro ceza verildi. En güncel örnek olarak ise UEFA, 17 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Konferans Ligi'nde Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla yaptığı maçta, 'Karabağ, Ermenistan'ındır' yazılı pankart açılması nedeniyle Fransa'nın Olimpik Marsilya kulübüne 20 bin Euro para cezası verdi"

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