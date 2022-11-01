Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla üçlü bir zirve yapıldı. Soçi'deki zirve sonrası kameraların karşısına geçen basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime değinen Putin, "Barış anlaşması için henüz konuşmak için çok erken. Sınırların belirlenmesi en önemli konu. Bugün bunu çok konuştuk ve genel olarak bir yol bulundu ancak bazı ön koşullar var. Dağlık Karabağ'da sınırların oluşturulması için desteğe hazırız" diye konuştu.

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TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Putin askıya alınan tahıl koridoru anlaşmasına değindi. Ukrayna'dan çıkan tahılın en fazla yüzde 5'inin yoksul ülkelere ulaştırılabildiğini ifade eden Putin, anlaşmayı en yoksul ülkelerin çıkarı için kabul ettiklerini belirterek, "Son saatlerin ve son günlerin verilerini hatırlamıyorum ama şöyle görünüyor, tahılın yüzde 34’ü Türkiye, yüzde 35 ve hatta biraz daha fazlası Avrupa Birliği ve sadece yüzde 3-4’ü, belki yüzde 5’i en yoksul ülkelere ulaştırıldı" dedi.

UKRAYNA İLE MÜZAKERE OLACAK MI?

Ukrayna ile 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşa değinen Putin, Kiev'in müzaekere masasına oturmak istemediğini yineledi. Putin, "İstanbul’da onlarla anlaşmaya vardık, ama onlar daha sonra bu anlaşmayı çöpe attılar. Şimdi de kendilerine bizimle konuşmayı yasakladılar. Karşı tarafın bizimle konuşma arzusu bile yoksa şimdi anlaşma olasılığını nasıl değerlendirebiliriz?" ifadelerini kullandı.

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Müzakerelere yönelik tutumlarının değişmeyeceğini de ekleyen Putin, "Biz bekleyeceğiz. Belki uygun koşullar oluşur. Ama bizim iyi niyetimiz biliniyor. Hiçbir değişikliğe ve şüpheye tabi değil" diye konuştu.

Putin ayrıca Kırım açıklarında Rus donanmasına Ukrayna tarafından saldırılar yapıldığını da hatırlatırken bugün Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar yaparak misilleme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarında yaşanan sorunlardan tekrar batılı ülkeleri sorumlu tutan ve bu hatlara terör saldırıları düzenlendiğini savunan Putin, "Sabah, Gazprom Genel Müdürü Aleksey Miller bana Gazprom’un patlama yeri incelemesine izin verildiğini söyledi. Patlama alanının 3-5 metre derinliğinde obruklar keşfedildi. 40 metre uzunluğunda boruda kopukluk var. Gaz boru hattında 259 metre boyunca ayrılma var. Burada yapılan incelemelere bakılırsa bu bariz bir terör saldırısı" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE GAZ MERKEZİ KURULMASI

Türkiye'de gaz merkezi oluşturulmasının ihtiyaç haline geldiğini yineleyen Putin, "Avrupa’ya olası tedarik merkezi olarak seçimin Türkiye’den yana yapılmasına gelince bence bunu neden yaptığımız, neden teklif ettiğimiz ortada. Çünkü doğrudan Avrupalı ortaklarla çalışmak çok zor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son görüşmemizde bunu önerdim. Türkiye'de hızlıca gaz merkezi oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN BİR DOĞAL GAZ ALICISI VARDIR"

Batı ile gaz konusunda yaşanan sorunlara rağmen Rus gazı için müşteri bulmakta zorlanmayacaklarını öne süren Putin, "Her zaman bir doğal gaz alıcısı vardır. Bu ürün tüm dünyada büyük talep görüyor. Yeşil enerjiye geçiş için de en çevreci hidrojen ve ideal bir birincil enerji kaynağıdır. Çok fazla tüketici olduğunu biliyorum. Ayrıca Rus gazını satın almak isteyenlerin sayısı da çok" diye konuştu.